Kesici, 'CHP'den istifa edip parti kuracak' iddiasına dair konuştu

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, kendisiyle ilgili olarak son günlerde ileri sürülen iddialara dair açıklama yaptı. Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Kesici, "Hakkımda çıkan CHP'den istifa ederek yeni bir parti kuracağım yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu bilgilendirme gereği hissettim" dedi.
Hakkımda çıkan CHP'den istifa ederek yeni bir parti kuracağım yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamu oyunu bilgilendirme gereği hissettim.— İlhan Kesici (@ilhankesici) July 13, 2020
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