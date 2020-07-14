Erdoğan'dan kurmaylarına Ayasofya talimatı: Doğruları anlatın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya konusunda kurmaylarına talimat verdi ve "Ayasofya’nın tarihini korunması için çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Siz de bu çalışmayı ve Ayasofya’nın bizim için önemini herkese anlatın. Doğruları anlatın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması ve yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararıyla ilgili olarak dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın aktardığına göre kurmayları Ayasofya ile ilgili kararlı duruşu dolayısıyla Erdoğan’a teşekkür ederken, bazı kurmaylar, 24 Temmuz’da Ayasofya’da olmak istediklerini iletti. Erdoğan, “Davetiyeye gerek yok. Ezan herkese davettir. Hep birlikte orada olacağız. Sizi de bekliyoruz” dedi.

Erdoğan, "Ayasofya da Sultanahmet, Süleymaniye gibi herkes tarafından gezilebilecek. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda ortodoksların da lideriydi, hükümdarıydı. Bizde bir Rum Ortodoks Kilisesi var. Ayasofya zaten cami idi, müzeye çevrilmişti, şimdi tekrar cami oldu. Tarihi yapı korunacak. Ayasofya’nın tüm özellikleri korunacak" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan kurmaylarına ise, "Ayasofya’nın tarihini korunması için çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Siz de bu çalışmayı ve Ayasofya’nın bizim için önemini herkese anlatın. Doğruları anlatın" talimatı verdi.

Toplantıda Erdoğan, Ayasofya’nın tarihi mirasının korunması için, Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı öğretim üyeleri ve tarihçilerden oluşan Bilim Kurulu’nun kurulduğu ve bu kurulun çok titiz çalıştığı bilgisini verdi.

Ayasofya’da ibadet anında mozaik ve fresklerin maskeleyici bir sistem ile kapatılacağı, bu çalışmanın Bilim Kurulu’nca yürütüldüğü aktarıldı.

Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak da "Seçim yok, hedef 2023" mesajını verdi. Ekonominin iyi durumda olduğunu söyleyen Erdoğan, bankalarla görüşüldüğünü ve faizlerin en kısa sürede düşürüleceğini ifade etti.