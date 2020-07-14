Ankara'da MİT ve Emniyet'ten IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 18 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin MİT'in desteğiyle yaptıkları çalışma sonucu, IŞİD ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 20 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda, Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.