İstanbul'da taksici, tartıştığı müşterisine yumruk attı

Ataşehir’de bir taksici, kendisine küfür ve hakaret ettiğini ileri sürdüğü müşterisini 2 yumrukla yere serdi. Parasını alan taksici aracına binip giderken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 22:00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirsiz olan taksi sürücüsü, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca aldı. Taksici bir süre sonra müşterisini oturduğu sokağa getirdi. Ancak müşterisi ile taksici arasında ücreti ödememesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine müşteri hakaret ve küfür etmeye başladı. Duruma sinirlenen taksici de müşterisine yumruk attı. Şahsın sözlü karşılık vermesi üzerine bir yumruk daha atan taksici, müşterisini yere serdi. Saldırgan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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