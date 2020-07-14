Bakan Ersoy'dan Ayasofya açıklaması: Lazer veya ışıkla ilgili bir çalışma gündemimizde olmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya hakkında açıklamalarda bulundu. Ersoy, resim ve fresklerin kapatılması için lazer kullanılacağı ya da ışıkla karartılacağı iddiasını yalanladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk'ten Kübra Par'a açıklamalarda bulundu. İbadete açılmasına karar verilen Ayasofya hakkında konuşan Ersoy, resim ve fresklerin lazer kullanılacağı ya da ışıkla karartılacağı iddiasını yalanladı.

"Lazer veya ışıkla ilgili bir çalışma bakanlığımızın gündeminde hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz Bey’in de içinde olduğu bir ekibin görüşlerini alarak hareket ediyoruz. UNESCO’yu bu süreçte kesinlikle baypas etmiyoruz. Tüm uzmanların görüşünü alıyoruz" diyen Ersoy, "Peki perdeyle mi kapatılacak?" sorusu üzerine de "24’ünü bekleyin. Fakat şu kesin, ne lazer ne ışık olacak, bu net" ifadesini kullandı.

Ersoy, İsviçreli gişe işletme şirketine tazminat ödeneceği haberlerinin de tamamen asılsız olduğunu söyledi.

"İsviçreli firma ile yaptığımız anlaşmanın tek başına Ayasofya ile bir ilgisi yok. 300’den fazla müze ve ören yerimiz var. Bunlardan 60 küsuru için kapıdaki gişenin işletme hakkı ihale edilmiş. Benim bakanlığımdan önce yapılmış bir anlaşma ama sıkıntılı bir durum yok" diyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Bazı müzelerin kapanması olağan bir durumdur. Bugün burayı işletirler yarın başka bir adres gösteririz. Tazminat ödenmesi söz konusu değil. Ayrıca Ayasofya’nın geliri sanki bu firmaya veriliyormuş gibi yanlış bir algı var. Böyle bir şey de yok. Onlar sadece kapıdaki gişeleri işletiyorlar. Gelirden küçük bir oran alıyorlar. Ayasofya’nın işletmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetiminde. Bilet fiyatına dahi karışamaz bu firma."

'Restorasyon hızlanacak'

Ersoy, Ayasofya’nın korunması konusunda çok hassas olduklarını da vurguladı: "Hatta iç ve dış restorasyonu da hızlanacak. Bundan sonra çok daha büyük bir bütçe ayıracağız."