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    Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi 16 Temmuz itibarıyla başlayacak

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (374)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007141042452466-kurbanlik-hayvanlarin-istanbula-girisi-16-temmuz-itibariyla-baslayacak/

    İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişinin 16 Temmuz itibarıyla başlayacağını belirterek, hayvan pazarlarında Kovid-19 salgını nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

    İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 22 Haziran itibarıyla hayvan sevk kontrol noktalarındaki denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi. 

    Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketliliğinin yoğunlaştığını anlatan Karaca, şöyle devam etti:

    "Bundan dolayı yoğun bir şekilde mesaimize başladık. 22 Haziran'dan itibaren yaklaşık 121 araç usulsüz bir şekilde sevk yaparken yakalandı. Yaklaşık 1600 büyükbaş, 1400 civarında da küçükbaş hayvan ele geçirildi. Sağlık kontrolleri, hayvan hastalıklarıyla ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Anadolu Yakası'ndaki işletmelerde Kurban Bayramı'nda satılmak üzere hayvan sahiplerine yediemin olarak teslim edildi."

    Sadece yol kontrolleriyle sınırlı kalınmadığını belirten Karaca, "Bu sene Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm kurumlar kurbanla ilgili bütün önlemleri alarak gerekli tebliğ ve düzenlemeleri yaptılar" diye konuştu.

    Kurban pazarlarında alınacak önlemler

    Karaca, düzenlemeler kapsamında alınacak önlemlerle ilgili de şunları söyledi:

    © AA /
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    "Kurban pazarlarında nasıl bir önlem alıyoruz? Pandemiden dolayı bu yıl farklı bazı uygulamalara geçildi. Kurban pazarlarında çadırlar arasındaki mesafe 2 metre olacak, giriş ve çıkışlar ayrı noktalardan yapılacak, girişte mutlaka dezenfektan bulundurulacak, içeriye giren kişilerin ateşleri ölçülecek, ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar alana alınmayacak ve sağlık kuruluşlarına sevk edilecek. Ayrıca maskesiz kesinlikle içeriye alınmayacak. İçeride mutlaka maskeyle dolaşılacak. 1.5 metrelik sosyal mesafeye uyulacak. Belli sayıda insan içeriye girebilecek. O sayının üzerinde olduğunda içeriye alınmayacaklar. Pandemi ile ilgili mücadelede maske, mesafe ve temizlik diyoruz. Bu noktada önlemlerimizi almış vaziyetteyiz."

    Kesim yerlerinde randevulu sisteme geçildiğini aktaran Karaca, herkesin bu alanlara randevu saatinde gideceğini ifade etti.

    'Sağlık raporu olmayan hayvanların kente girişine izin verilmeyecek'

    Pandemi nedeniyle hayvan pazarlarında gerekli önlemlerin alındığını bildiren Karaca, "İstanbul'a kurbanlık hayvan girişi 16 Temmuz itibarıyla başlayacak. Yetiştiricilerimizden o tarihten önce gelmemelerini rica ediyoruz. Bu noktada mağduriyet yaşamamaları çok önemli" dedi.

    Veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların kente girişine izin verilmeyeceğini ifade eden Karaca, şöyle devam etti:

    "Veteriner sağlık raporu ne demek? Hayvanın çıktığı yerde, Anadolu'da veya herhangi bir yerde, nereden geliyorsa orada bakanlığımızın veteriner hekimlerince hayvan sağlığı yönünden bütün muayeneler yapıldıktan sonra sağlıklı olan hayvanların hareket etmesi demek. Veteriner sağlık raporsuz herhangi bir şekilde hareket kesinlikle yasak zaten."

    'İstanbul'a yeterli sayıda hayvan gelecek'

    Karaca, kendilerine 'yeterli hayvan var mı?' sorusunun yöneltildiğini ifade ederek, "Geçen yıl 75 bin civarında büyükbaş hayvan, 70 bin civarında da küçükbaş hayvan kesildi ilimizde. Yine aynı şekilde bir beklentimiz var. Kurbandan birkaç ay önce gerekli sayımlar yapıldı. Anadolu'da yapıldı, Trakya bölgesinde ne kadar hayvan var, İstanbul'da ne kadar var bütün sayımlar yapıldı. Kaç tane hayvan gelecek bu da belli. Bu noktada herhangi bir şekilde hayvan sıkıntısının olmayacağını, görüyoruz" diye konuştu.

    Kurban bayramının birkaç yıldır sıcak yaz günlerine denk geldiğini hatırlatan Karaca, kesim ve dağıtım sırasında sağlık ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

    Etin muhafaza edilmesi konusunda da uyarıda bulunan Karaca, "Vatandaşlarımızdan etlerini muhafaza etmeden önce belli bir süre dinlendirdikten sonra ve küçük parçalar halinde dolaba yerleştirmelerini rica ediyoruz. Etleri büyük poşetlerle veya büyük parçalar şeklinde, 3-5 kilo halinde dolaba koyduklarında iç sıcaklık mutlaka yüksek kalıyor. Bizim için et ne kadar önemli bir besin kaynağı ise zararlı mikroorganizmalar için de aynı şekilde mükemmel bir besin kaynağı. Hızlı bir şekilde mikroorganizmalar orada ürüyor ve etin bozulmasına sebep oluyor, bu da değişik hastalıklara yol açabiliyor. Buna da dikkat etmelerini rica ediyoruz" dedi.

    Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen 'HaySag' mobil uygulaması üzerinden vatandaşların satın aldıkları kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile çeşitli bilgilerini sorgulayabileceklerini söyledi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (374)
    Etiketler:
    sağlık raporu, Veteriner, Türkiye, Hijyen, Maske, Sosyal mesafe, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, pandemi, Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı, Kurbanlık, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ahmet Yavuz Karaca
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