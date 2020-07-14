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    Şort giydiği için darp edilen ODTÜ'lü Beril: Çığlık atarak kurtuldum

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    ODTÜ öğrencisi Beril Nisa Aydın, şort giydiği için kendisine tokat atıp darp eden Hüseyin A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Hüseyin A., genç kıza şort giydiği için tokat attığını itiraf etti. ODTÜ'lü Beril, "Yüzüme defalarca vurdu. Çığlık atarak kurtuldum" dedi.

    DHA'nın aktardığı habere göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde oturan ODTÜ hazırlık sınıfı öğrencisi Beril Nisa Aydın, hasta kedisini veterinere götürmek için gittiği minibüs durağında Hüseyin A. ile karşılaştı.

    İddiaya göre Hüseyin A. genç kıza yaşını sorup, "Sen bu şortu giyemezsin" dedi. Ardından da sol kolundan tutup darp etmeye başladı.

    Aydın'ın çığlıklarını duyan vatandaşlar duruma müdahale edip jandarmayı aradı. Hüseyin A. ve Beril Nisa Aydın, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

    'Sinirlendim ve kıza tokat attım, herhangi bir psikolojik rahatsızlığım yok'

    İşlemlerinin ardından Aydın, Yalova Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Hüseyin A. ise adliyeye sevk edildi.

    Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan ​Hüseyin A. ifadesinde, "Olay günü bir genç kız gördüm. Şort giyiyordu. Neden giydiğini sordum. Kız bana, 'Ailem karışmıyor sen neden karışıyorsun?' dedi. Ben de sinirlendim ve kıza tokat attım. Kendisi burnundan ameliyat olmuş, bunu bilmiyordum. Olaydan sonra beni tehdit ederek, 'senin mal varlığını alacağım' dedi. Benim herhangi bir psikolojik rahatsızlığım yok. Olay bundan ibarettir" dedi. Hüseyin A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Beril Nisa Aydın: Defalarca yüzüme vurdu

    Genç kız ise, Hüseyin A. hakkında Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Beril Nisa Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

    Ercan Kızılateş
    © Fotoğraf : DHA
    Şortlu kıza saldıran Kızılateş'in babası: Ama o kız da gitmiş kısacık şort giymiş
    "Evimden çıkıp minibüs durağına giderken bir şahıs önümde durdu. Kulaklıklarımla uğraştığım için önce göremedim. Daha sonra fark ettim, dedem ve anneannemle yaşadığım için onların arkadaşı olabileceğini düşünerek durdum. Bir de yaşından ötürü durdum. Beni süzüp, kaç yaşında olduğumu sordu. '20 yaşındayım amca' diyerek, gayet nazik bir şekilde cevap verdim. ‘Sen bu şortu giyemezsin’ diye çıkışmaya başladı. Bunu defalarca söylemeye devam etti. Amacının kötü olduğunu fark edince, kim olduğunu sordum. Defalarca ‘Sen bunu giyemezsin, ben sana karışırım’ şeklinde konuşuyordu. Sağ kolumda kedim vardı. Sol kolumdan tutup bana vurmaya başladı. Çığlık atmaya başladım. 'Yapmayın kolumda yavru kedim var' diye bağırmaya başladım. Defalarca yüzüme vurdu. Beş ay önce burun ameliyatı geçirdim. Burun yapım bu yüzden çok hassas. Sabah olması sebebiyle çevrede kimse yoktu. Çığlıklarımı duyan koşup gelmeye başladı, dedemle annemi tanıyan herkes koştu. Yere yatırdılar adamı. Ama adam kalktı ve aynı şekilde konuşmaya devam etti.”  

    Aydın, "Şahsın ablası benden özür diledi ve jandarmaya bir şey demememi istedi. Ama ben konuşmasına izin vermedim ve uzaklaştım. Ablası hasta olduğundan bahsetti. Zaten çevredeki insanlar, o şahsı dört senedir idare ediyorlarmış. Epey sorunlu bir insan. Daha sonra jandarmaya gittik, ifadeler verildi. Her şeyi anlattım. Çınarcık Devlet Hastanesi’ne götürüldük, ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi’ne gidip muayene oldum ve darp raporu aldım. Çevredeki görgü tanıklarının da ifadesi alınmış" diye konuştu.

    Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı: Soruşturma titizlikle sürdürülüyor

    Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

    "Çınarcık ilçesi, Koru beldesinde 07/07/2020 tarihinde müşteki B.N.A'nın şort giydiği gerekçesiyle şüpheli H.A. tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine Yalova Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli H.A. hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Müşteki B.N.A, sağlık durumuyla ilgili kati rapor alması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiştir. Ayrıca şüpheli H.A'nın atipik psikoz hastalığı bulunduğu yönünde şüphe bulunduğundan alınacak raporun sonucuna göre şüpheli hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi için ilgili mahkemeden talepte bulunulacaktır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”

    Etiketler:
    Adli Tıp Kurumu, Adliye, adli kontrol şartıyla serbest, Gözaltı, Şikayet, ODTÜ, Dayak, Darp, Beril Nisa Aydın, Soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova
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