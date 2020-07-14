AK Partili Çelik: Ayasofya’nın cami olarak açılmasıyla ilgili en utanç verici sözler CHP’den geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya'nın ibadete açılması ve yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararı sonrası CHP kanadından gelen tepkileri eleştirdi.
Kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulunan Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı" dediğini hatırlatarak şunları söyledi:
- "Ayasofya’nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP’den geldi. Ayasofya Camii kararına temelsiz ve haksız yere tepki gösterenler içinde, bu cümleyi kuranlar kadar millete husumet besleyen bir cümle kurulmadı. Bu açıklamayı yapan zihniyet 'Ayasofya Camii açılmasın' diyemediği için bu beceriksiz ve utanç verici takiyye cümlesini kurmuş.
Ayasofya’nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP’den geldi...— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 14, 2020
CHP: “Bu kararlar (Ayasofya kararı) yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı.”
- Türk siyasi hayatı için açıklayıcı bir şifredir: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devletimizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var.
- Diktatörlük ve ikiyüzlülük arasında devre mülk gibi mutasyona uğrayan zihniyetle karşı karşıyayız. 'Ayasofya açılmasın' diye diktatörce bir yaklaşımın milletten tepki göreceğini bildiği için, ikiyüzlülükle 'yıkılmış Osmanlı hukuku üzerinden Cumhuriyetin hukukunu yıktınız' diyor.
- Bu zihniyet daha çok konuşsun. Böylece milletimizin özlemlerinin önündeki tehlikelerin nereden geleceğini daha erken görelim. Bu hastalıklı zihniyet Ayasofya Camii’nin açılmasını Hristiyan vatandaşlarımıza karşı bir tutum gibi sunmuş. Bu ahlak dışı bir provokasyondur.
- Ayasofya 500 yıldır camiydi. Asli işlevine dönmesi hiçbir vatandaşımıza ya da dünyada farklı din mensubu kimseye karşı bir tutum değildir. Allah’ın adının anıldığı bu muhteşem mekan tüm din mensuplarının ziyaretine açıktır. Ayasofya Camii, insanlık mirasının muhteşem bir parçasıdır.
Ayasofya 500 yıldır camiydi. Asli işlevine dönmesi hiçbir vatandaşımıza ya da dünyada farklı din mensubu kimseye karşı bir tutum değildir.Allah’ın adının anıldığı bu muhteşem mekan tüm din mensuplarının ziyaretine açıktır.Ayasofya Camii, insanlık mirasının muhteşem bir parçasıdır— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 14, 2020
- Milletimizin sevinciyle sevinmek nasip meselesidir, demokratik seviye meselesidir. Milletimizin sevincinden ve demokratik olgunluktan nasibi olmayanların misyonu geçmişimizle geleceğimizi kavga ettirmek üzerine kuruludur.
- Ayasofya geçmişten geleceğe bir semboldür. Milletimizin egemenlik haklarının neticesi olarak yeniden Ayasofya Camii olmuştur. Bu karar kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir, sadece milletten yana bir karardır."
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