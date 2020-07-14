AK Partili Çelik: Ayasofya’nın cami olarak açılmasıyla ilgili en utanç verici sözler CHP’den geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası kendilerine yöneltilen eleştirileri değerlendirdi. Çelik, "Ayasofya’nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP’den geldi" dedi.