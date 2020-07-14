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    İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi

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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sundu. İmamoğlu, " Bu siyasi bir mesele değildir, milli bir meseledir. Bu İstanbul'un kurtulma mücadelesidir. İtirazımı bu duygularla veriyorum. Allah, İstanbul’u akla ve bilime inanmayanların şerrinden korusun" dedi.

    İstanbul'da yapılması planlanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili iki itiraz dilekçesi sunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'daki yatırımın ve kentsel dönüşümün çözümleri bulma imkanı var iken, böyle bir inatla, böyle bir ısrarla bir süreç yönetmek, gerçekten çok üzücü" ifadesini kullandı.

    Dilekçesini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne veren İmamoğlu, şunları söyledi:

    'Bunlar ne kadar zeki insanlarmış ki tarım alanlarından yerler almışlar'

    "İşin daha kötüsü burada ‘Şu ülkeden, bu ülkeden’ birileri zengin olsun diye de planlama yapılıyor. Bu kadar da aleni yapılıyor. Bunlar ne kadar zeki insanlarmış ki 6-7 sene önce, 8 sene önce tarım alanlarından yerler almışlar. Şimdi o yerler iş merkezi, konut, turizm alanı olacak. Buradaki arazi hareketlerinin kimlerin üstüne olduğu belli. Yani bu kadar aşikar, ekonomik, sosyal, milli duygular üzerinden, şehircilik üzerinden, içi ihanet dolu bir süreç. Onun için toplumun bu konuda duyarlı olacağını, uyanık olacağını biliyoruz. Bu siyasi bir mesele değildir. Milli bir meseledir. Bu İstanbul’un kurtulma mücadelesidir. İtirazımı bu duygularla veriyorum. Allah, İstanbul’u akla ve bilime inanmayanların şerrinden korusun."

    Gazete Duvar'ın aktardığına göre İmamoğlu, 'İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine' ve 'İstanbul İli Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. 2. ve 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına' itiraz dilekçelerini verdi ve başvurunun kişisel olduğunu belirterek kurumsal başvurularının da olacağını açıkladı.

    "Bu acele, bu telaş nedir? Ne içindir? Kimi zengin etmek içindir?" diye soran İmamoğlu, "Daha ÇED raporu ile ilgili itirazlar neticelenmedi. Daha mahkeme süreci devam ediyor. Bilirkişilerle ilgili tayin isteniyor ve bununla ilgili İstanbul’daki bütün üniversitelere yazı yazılmış. Yani bilimsel ayağı tamamlanmamış, kamu vicdanında şiddetle reddediliyor. Böylesi bir sürecin acelesi niye? Şimdi ben size bazı önemli şeylerden de bahsedeyim. Bugünün gündemi ne olmalı? İstanbul’da otellerin doluluk oranı yüzde 6. Türkiye’de turizm sektöründeki otellerin neredeyse -güneyde-kuzeyde fark etmiyor- tümü kapalı. Milyonlarca insanın dolaylı ekmek yediği bir sektör bitme noktasında. Dünyada bütün her şeyin sorgulandığı, irdelendiği böylesi bir durumda beton ekonomisi niye? İnşaat niye? Bizi eylülde, ekimde, kasımda pandemi sürecinde bekleyen ekonomik krizlerin tarifi bile yok” dedi.

    'Cumhurbaşkanı hariç diğer siyasi partilerin genel başkanlarından randevu taleplerimiz oldu'

    Siyasi parti liderlerinden randevu talep ettiğini açıklayan İmamoğlu, "Sadece Sayın Cumhurbaşkanı hariç, diğer siyasi partilerin genel başkanlarından randevu taleplerimiz oldu. Bir kısmı geri dönüş yaptı. Yüz yüze görüşme yapacak olduklarım da var. Telekonferansla sunum yapacak olduğum genel başkanlar da var. Çünkü herkesin bu tehditle ilgili bilgi sahibi olması lazım. Yayınladığımız tüm teknik yayınları kendileriyle paylaştık, makamlarına gönderdik. Tüm siyasi partiler ve daha sonra tüm sivil toplum kuruluşlarının en somut bilgilerine varıncaya kadar bilgilendirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bahsettiğiniz, yap-işlet devret modeliyle mi yapılacak? Ben, bunları tartışmak bile istemiyorum” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    İmar, Ekonomi, Turizm, Konut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dilekçe, İtiraz, Kanal İstanbul Projesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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