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    Erdoğan: Ayasofya kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldü

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya'nın müzeden camiye döndürülerek vakfiyesindeki amaca uygun şekilde hizmet verecek olması hepimizi sevindirmiştir. Burada bir kez daha Ayasofya'nın kiliseden değil, müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan başkanlığında saat 16:50’de başlayan Kabine toplantısı, 1 saat 45 dakika sürdü.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    - Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık. 

    - Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü oluşu sevindiricidir. Gayret ve çabayla bu sayıları sıfıra yakınlaştırmalıyız.

    - Dünyada rekorlar kırılan salgını sakin geçiriyoruz.

    - Türkiye'nin yükselişi kimsenin engelleyemeyeceği bir ivmeye yaklaşmıştır.

    - Ekonomide toparlanma ve yeni atılım için gereken her türlü adımı atıyoruz.

    - Hala süren bazı kısıtlamaları bir müddet daha ödememiz gereken bedeller olarak görmeliyiz. 

    - Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığını görüyoruz, sağlam alt yapımız sayesinde kolayca salgının üstesinden geliyoruz.

    - Ülkemizdeki her kesimi yeni döneme hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Kimi sektörlerde ülkemize karşı uygulanan çifte standart, önümüzde aydınlık bir gelecek olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

    - Baro yönetimleriyle ilgili kanun değişikliğinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

    - Suriye'de, Kuzey Irak'ta ve Libya'da ortaya koyduğumuz iradenin salgın döneminde kesintisiz sürmesini sağladık. 

    - Ayasofya'nın müzeden camiye döndürülerek vakfıyesindeki amacına uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak olması hepimizi sevindirmiştir. Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum. 

    - Harap halde teslim alınan Ayasofya, tam anlamıyla bize ait bir esir haline dönüştürülmüştür

    - İstanbul'un fethinden utanmak bu topraklarda yaşayan hiç kimsenin hissiyatı olamaz. 

    - Demekki bunların maksadı kültürel mirası savunmak değil, Türk ve İslam düşmanlığına kılıf bulmaktır. 

    - Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız. 

    - Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı, İstanbul'daki 600 yıla yaklaşan hakimiyetimizi bırakmak niyetinde değiliz. Ayasofya konusu başta olmak üzere, milletimizin özgürlüğü ve haklarıyla ilgili konularda kararımızı kendimiz veririz. 

    - Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, camiye de biz döndürüyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz olay bu kadar basit.  Ayasofya'yı 1934'te kimler müzeye çevirdi? Bir yanlışı biz düzeltiyoruz.

    - Avrupa'da Müslüman nüfusa düşen ibadethane sayısı ile ülkemizdeki gayrimüslim nüfusa düşen ibadethane sayısı arasında 4-5 kat fark vardır.

    - Türkiye olarak çifte standarda maruz kalmaktan kurtulamıyoruz. AB'ye tam üyelik sürecimiz bunun örneği. 

    - Libya'da meşru hükümet sırf Türkiye destekliyor diye yıpratılmaya çalışılmakta.

    - Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümüdür. FETÖ mensuplarına kahramanca karşı koyarken şehit edilen 251 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. 

    - Tankların arasından, tankların koruması altında o gece Belediye Başkanının evine giden bir ana muhalefet lideri vardı. Orada kahvesini yudumluyordu. Biz milletimizle beraber yürüdük ve o gece darbeyi ve darbecileri bitirdik.

    - Dost ve kardeş Azerbaycan’a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir saldırıdır

     

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