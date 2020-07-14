Türkiye'de koronavirüsten 20 can kaybı, 992 yeni vaka

Turkiye'de yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 20 artarak 5 bin 402'ye yükseldi. Son 24 saatte 992 kişiye daha tanı kondu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 5 bin 402'ye ulaştı.

24 saatte 43 bin 231 test yapıldı 992 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 214 bin 993'e yükseldi.

Koca: Tekrar 1000'in altındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım" ifadelerini kullandı.

TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SmeQuZYarl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2020

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