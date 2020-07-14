Ayasofya önünde bekleyen vatandaşlar kubbedeki çalışmaları izliyor

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi önünde bekleyen vatandaşların heyecanı sürerken, caminin kubbe kısmındaki çalışmalar kameralara yansıdı.

Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camisi'nde hummalı çalışmalar devam ediyor.

Cami önüne gelerek güvenlik gerekçesiyle bariyerlerin ardından fotoğraf çektiren vatandaşlar ve turistler bir taraftan da caminin dışındaki çalışmaları izledi.

Caminin kubbe ve alt kısımlarında inceleme yapan görevlilerin birçok noktada fotoğraf çektiği görüldü.

Bazı vatandaşlar ise caminin yakınındaki çim alanda namaz kılarak dua etti.

Ayasofya önünde bekleyen vatandaşlar kubbedeki çalışmaları izliyorhttps://t.co/XoOnwh1CVa pic.twitter.com/SrUkAeURqs — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 14, 2020

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