Sağlık Bakan Koca'dan 'toplu taşıma' uyarısı

Bakan Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda eve dönerken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim" ifadelerine yer verdi.
EVE DÖNERKEN dikkatli olalım. Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim. İyi akşamlar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2020
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