Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı..." ifadelerini kullandı.
Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 14, 2020
'Türkiye LGBTİ Birliği' adlı bir Twitter hesabından Hz. Muhammed'in resmedildiği bir karikatürle birlikte 'İslam: pedofili' ifadelerinin kullanılması, sosyal medyada tepki toplamıştı.
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