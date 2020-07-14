İmamoğlu: Kanal İstanbul’un nereden geçeceğini, nerelere iş merkezi yapılacağını bilenler çıktı

İBB Başkanı İmamoğlu, "Kanal İstanbul’da bir gecede karar alıp planları asmayı bu şehre ihanet olarak görüyorum. Ben 10 senedir planlarla uğraşan ilçeler, insanlar biliyorum. Binlik planı çıktı, yarın ruhsat ver. Kim bunlar; Sürpriz bir şekilde kanalın nereden geçeğini, nereye iş merkezi, nereye konut yapılacağını bilen insanlar" diye konuştu.

İBB Meclisi, temmuz ayı toplantılarının ikinci birleşimini pandemi kurulları çerçevesinde Yenikapı’daki İBB Etkinlik Çadırı’nda gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un bir gecede karar alıp planlanmasını 'ihanet' olarak gördüğünü söyledi.

İBB Meclisi Temmuz Ayı 2. Oturumu Yenikapı’da yapılıyor. https://t.co/kOoGfCM1r2 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 14, 2020

İmamoğlu, şöyle konuştu:

''Kanal İstanbul’un İstanbul’a ihanet olduğunu tekrarlayan İmamoğlu, şöyle konuştu: “İstanbul o kadar huzurlu bir yer ki, her köşesinde huzur buluyorum. Bu şehir Allah’ın bir lütfu. Bazen ganimet diyorlar, bu şehrin nimet olduğunu anlamak önemlidir. Kanal İstanbul’da bir gecede karar alıp planları asmayı bu şehre ihanet olarak görüyorum. Ben 10 senedir planlarla uğraşan ilçeler, insanlar biliyorum. Binlik planı çıktı, yarın ruhsat ver. Kim bunlar; Sürpriz bir şekilde kanalın nereden geçeğini, nereye iş merkezi, nereye konut yapılacağını bilen insanlar. Ne tesadüftür ki bunların çoğu da yurtdışından. Bu şehrin en önemli emanetlerinden biri de topraktır. Hesapsız ve kitapsız bu şehrin malını, mülkünü satmak da İstanbul’a ihanettir. Biz bu şehri koruyacağız. İstanbul’u korumak bu şehre en büyük hizmettir. Bu konuşmayı hararetle niye yapıyorum biliyor musunuz? Sizlerin evlatlarıyla yarın karşı karşıya geleceğim. Onlar bana, ‘Ekrem Abi, Ekrem Amca, Allah senden razı olsun’ deyip bana sarılacaklar. Onun için bu konuşmayı yapıyorum. Gidin evinizde çocuklarınıza sorun, bugün de aynı şeyi söylerler.”

'Deprem ve mülteci sorunu konusunda hükümetten cevap alamıyoruz'

İstanbul’da deprem ve mülteci sorunu gibi iki önemli sorun daha bulunduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul Deprem Çalıştayını düzenleyerek konunun tüm taraflarını bir masa etrafında topladık ve yol haritamızı katılımcı bir yöntem ile belirledik. Şehrimizin toplumsal yaşamında, ekonomisinde ve kültüründe etkin olan başlıca kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan İstanbul Deprem Platformu’nu kurduk ve tüm aktörleri bir araya getirdik. Bu sorunun üstesinden gelmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Belediyemizce koordine edilen; ilgili kuruluşların ve özel sektör temsilcilerinin yer alacağı kapsamlı bir Deprem Konseyi’nin kurulması zorunludur. Bu konudaki çağrılarımıza ve resmi yazılarımıza hükümetimizden ve baklanlığımızdan maalesef hiçbir cevap alamıyoruz. Mülteci meselesinde hükümetimizle işbirliği yapmak üzere defalarca seslendik. Kayıtlı ve kayıtsız 1 milyondan fazla göçmen ve Suriyeliler sorunu uluslararası bir sorundur; çözümü de uluslararası arenada bulunmak zorundadır. Bu denli büyük bir yabancı nüfusun varlığının büyük toplumsal sorunlara dönüşmemesi için göreve geldiğimizden beri uzman sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle toplantılar yaptık. Yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

'Liyakat partiyi öyle bir ezecek ki, liyakatli insanlar gururla sokakta dolaşacak'

İmamoğlu, bir diğer mücadele alanı olan işsizlikle mücadele için 3 Bölgesel İstihdam Ofisi açarak 4 binin üzerinde İstanbulluya iş bulduklarını, İstanbul Yatırım Ajansı’nı, İstanbul Planlama Ajansı’nı ve İstatistik Ofisini kurduklarını söyledi. “İşsizlik, bu ülkenin önümüzdeki 3 yıllık meselelerinin başında gelmektedir” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkenin ve bu şehrin yatırımcıların yok olmamasını sağlamak adına yatırımların yapılması çok önemli. Biz İBB olarak üzerimize ne düşüyorsa, her türlü işbirliğine varız. Ancak, bugüne kadarki çabalarımızın hiç birisine geçerli bir cevap alamadık. Partizanlığı İBB’den, bu binadan söküp atacağız dedik. Liyakat partinin altında ezilmeyecek. Liyakat partiyi öyle bir ezecek ki, liyakatli insanlar gururla sokakta dolaşacak. Bizim için asıl amaç hizmet etmek, başarılı olmaktır. Araç da partidir. Biz partiyi kutsallaştırmayız. Hele hele başındakini hiç kutsallaştırmayız. İnsandır o, insan. Onun için biz İstanbul’da biz liyakate önem veren, amaca kitlenmiş bir anlayışla hizmet ediyoruz. Her birinizin çoluğuna çocuğuna eşit hizmet, eşit fırsat yaratıp, ondan da manen öyle bir gurur duyacağım ki göreceksiniz.”