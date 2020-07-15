Türkiye gazetesi: Erdoğan 3 ülkeyi örnek gösterdi, 'Biz de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeliyiz' dedi

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun iddiasına göre AK Parti’nin önceki gece yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında dört saat boyunca İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, toplantıda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı. Bu sunum üzerine, söz alan üyelerin büyük bölümü de sözleşmeden çekilme yönünde görüş bildirdi. MYK üyelerinin çoğunluğu sözleşmedeki bazı ifadelerin ve maddelerin Türk aile yapısına ve ahlaki değerlere aykırı olduğunu dile getirdi. Toplantıya katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sözleşmeden çıkılması yönünde görüş bildirdi.

Aralarında Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un da bulunduğu bazı isimler ise toplantıda sözleşmeden çıkmanın doğru olmayacağını savundu. MYK üyelerinin bazıları da orta yol olarak sözleşmeden çıkmak yerine, ‘niyet beyanı’ ile hangi maddelerin uygulanmayacağının belirlenmesini istedi.

Dört saat süren tartışmalardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözleşme ile ilgili hazırlanan ayrıntılı bir raporu MYK üyelerine anlattı. Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nin bazı ülkeler tarafından da uygulanmasından vazgeçildiğini, bazı ülkelerin yüksek mahkemelerinin sözleşmeyi iptal ettiğini hatırlattı.

Erdoğan, sözleşmenin hazırlanması, imzalanması, neler içerdiğine ilişkin rapordan alıntılar yaptı, ayrıca sözleşmeden çekilen Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan’dan örnekler verdi. Bu ülkelerin çekilme gerekçelerinin sözleşmedeki eşcinselliği teşvik eden ifadeler olduğu bilgisini verdi. Erdoğan, bu raporla ilgili değerlendirmesinden sonra Türkiye’nin de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da uluslararası bir sözleşmeden çekilmenin nasıl olacağına dair teknik detayları anlattı. Buna göre, yürütme olarak Cumhurbaşkanı’nın başka bir işleme gerek kalmadan sözleşmeden çekilme yetkisinin bulunduğu belirtildi. Çavuşoğlu, "Sözleşme’ye ilişkin hükümlerin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği belirtiliyor. Bugün Bakanlar Kurulu'nun yetkisi Cumhurbaşkanı’na geçtiği için, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sözleşmeden çekilmek mümkün olabilir. Ama niyet beyanı diye bir yöntem de var. Türkiye, ilgili kurumlara mektup yazarak bu niyeti beyanını bildirebilir. Sözleşme’den çekilmeden, hangi konulara katılmadığını beyan edebilir" dedi.

MYK’da sözleşmeden çıkılması durulması, Türkiye’nin bu sözleşmeye dayanarak kanunlarda kadın haklarının ve kazanımlarının sıkıntıya girmemesi için gerekli düzenlemeleri yapılması görüşü de dile getirildi.