Hakime test var, personele yok

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na bağlı ilk derece vergi ve idare mahkemelerinde Kovid-19 vakalarında artış görüldü. Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen, hakimlere test yapıldığına ancak personele hiçbir test uygulanmadığına dikkat çekerek Adalet Bakanlığı'na yazı gönderdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Türk Büro-Sen Adalet Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na bağlı ilk derece vergi ve idare mahkemelerindeki personelde Kovid-19 vakalarının artmaya devam ettiğine dikkat çekti.

"Vergi ve idare mahkemelerindeki hakimlere Kovid-19 testleri yapılmış ancak mahkemelerde çalışan hiçbir personele test yapılmamıştır” diyen sendika, belirti gösteren bir kısım personelin kendilerinin hastanelere başvurduklarını ve testlerinin de pozitif çıktığını belirtti.

Sendika, adliye içerisindeki asansörlerin az sayıda olması nedeniyle kişilerin gerekli mesafeyi koruyamadığı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi dahil çoğu adliyede ödenek yetersizliği gerekçe gösterilerek halen sabun ve dezenfektanın idarece temin edilmediğine dikkat çekti. Sendika vaka görülen adliyelerdeki tüm personele bir an önce test yapılması uygulamasına geçilmesini talep etti.