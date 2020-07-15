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    Sivas'ta koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, izinlerini banklarda oturarak ve boş kalan caddelerde yürüyerek değerlendirdiler.

    Van Valisi Bilmez: Vakalarımızın yüzde 75'ten fazlası 50 yaş üstü

    © İHA / ONUR ERDEN - VEYSEL KORKMAZ
    Türkiye
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    Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şehirde son günlerde hastanelere müracaat eden ve koronavirüs testi yapılan vatandaşlardan 50 yaş üstü olanların sonuçlarının pozitif çıkma oranının yükseldiğine dikkati çekerek kurallara uyulmasını istedi.

    Van Valisi Bilmez, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse yakalanan hastaların bir kısmının hastalığı ayakta atlatabildiğini, 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların ise ağır geçirdiğini, bazılarının da vefat ettiğini belirtti. 

    Van'da şu anda Kovid-19 tedavisi gören hastaların büyük bir çoğunluğunun 50 yaş üstü kişiler olduğunu aktaran Bilmez, "Son günlerle tespit edilen vakalarımızın yüzde 75'ten fazlası 50 yaş üstü vatandaşlarımız. Bu günlerde hem büyüklerimiz kendilerine çok dikkat etmeli hem de gençlerimiz büyüklerinin sağlığı için kendilerine dikkat etmelidir" dedi.

    Kentte vefat eden hastaların da çoğunun 50 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlardan oluştuğunu ifade eden Bilmez, açıklamasında şunları söyledi:

    'Ev ziyaretlerini erteleyelim, acil olmadıkça il dışına çıkmayalım'

    "Unutmayalım ki yaş arttıkça risk de artıyor. Kovid-19 hastalığında özellikle vatandaşlarımızın kurallara uymaması bulaş riskini artırmaktadır. Bir ihmal, sevdiğiniz bir kişinin hayatına mal olabilir. Yaşlılarımız bugünlerde Sağlık Bakanlığımızın önerilerine uymalı, temizliğe dikkat etmeli, mümkün olduğunca evlerinde kalmalıdır. Yaşlılarımızı kalabalık ortamlardan uzak tutmaya çalışalım. Onları korumak adına mutlaka maske takmalarını ve temastan kaçınmalarını sağlayalım. Yaşlılarımızı ziyaret etmek yerine telefonla görüşelim. Sevdikleriniz için bir riskte siz olmayın. Kısıtlamaların kaldırıldığı şu dönemde Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara ve özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek hayati önem taşıyor. Kısıtlamalar her ne kadar kalkmış olsa bile bizler vatandaş olarak düğün, nişan, sünnet, asker uğurlama, taziye gibi toplu etkinliklerde bulunmayalım. Ev ziyaretlerini erteleyelim. Acil olmadıkça il dışına çıkmayalım."

    Hastanede tedavisi süren 80 civarında hastanın bulunduğu, bunların 12'sinin yoğun bakımda yatırıldığı bilgisini paylaşan Bilmez, "30 civarında hastamız da evlerinde takip edilmektedir. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olan kişi sayısı 1200 civarındadır. Filyasyon çalışmaları kapsamında şu anda evde izole edilen mevcut kişi sayısı 7 bin civarındadır. Bugüne kadar yaklaşık 90 bin kişi filyasyon çalışmaları kapsamında izole edilmiştir. Kovid-19 nedeniyle ölen toplam kişi sayısı 10'dur" ifadelerini kullandı. 

    Etiketler:
    Hastane, Hijyen, Sosyal mesafe, Maske, Taziye, Düğün, Van Valiliği, Yaşlı, Sağlık Bakanlığı, Filyasyon, Koronavirüs, Kovid-19, Mehmet Emin Bilmez, Van
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