Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: 15 Temmuz darbe girişiminin şehitlerini saygıyla anıyoruz

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin dördünncü yılı dolayısıyla Twitter'dan açıklama yaptı.
Açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminin şehitlerini saygıyla anıyoruz. Rusya, devlet işlerinde anayasaya aykırı eylemleri ve şiddeti kesinlikle kabul edilemez bulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
#15Temmuz darbe girişiminin şehitlerini saygıyla anıyoruz. #Rusya, devlet işlerinde anayasaya aykırı eylemleri ve şiddeti kesinlikle kabul edilemez bulmaktadır. pic.twitter.com/nGcVBNgmrX— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 15, 2020
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