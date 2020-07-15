Soylu: 15 Temmuz 2016'dan bu yana 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Soylu, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 66 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İnşirah Suresi'nin "Şüphesiz, güçlükle beraber bir kolaylık vardır" ayetini anımsattı.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılının idraki içinde olunduğunu belirten Soylu, "Şurası açıktır ki FETÖ, 15 Temmuz'un taşeronudur. O ihanetin arkasındaki akıl ise aslında darbeleri araç olarak kullanan, temel hedefi devleti ve medeniyetimizi kendine göre yeniden formatlamak olan ve bizim yıllardır vesayet zihniyeti olarak tarif ettiğimiz akıldır" ifadelerini kullandı.

Soylu, şunları aktardı:

"28 Şubat bin yıl sürecek, bir sağdan bir soldan astık, millet egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır, sözleriyle tanıdığımız o zihniyet, bu ülkede yaşayan ve demokrasiye inanan hiç kimsenin yabancısı değildir. Ülkemizi on yıllarca geriye götüren eski darbelerin aksine 15 Temmuz, bizden 251 vatan evladını götürmüş ancak ülkeyi geriye götürmeyi başaramamıştır. Güçlü devlet geleneğimiz ve aziz milletimizin demokrasiye bağlılığı, o geceyi, vesayetin tümden tasfiyesine vesile etmemize imkan tanımıştır."

'Vesayetten arındırılmış tertemiz bir yol açmıştır'

İçişleri Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 66 operasyon yapıldığını, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirildiğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir. Bu çalışmaların en somut bulgusu ise sayılar ve rakamlar değil, örgütün bazı kesimlerce net anlaşılamayan veya varlığından bile şüphe ettikleri organizasyon yapısının aslında çok dinamik, somut ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde eyleme dönük bir gerçeklik içinde olduğudur."