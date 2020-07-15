Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne geçmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrıldı.

Milletimizin şanlı direnişinin aziz hatırasını yaşatan #15Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyoruz. https://t.co/XobeTdGjha — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2020

​Darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin yakınları ve gazilerle birlikte abideye yürüyen Erdoğan'a kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra dua etti.