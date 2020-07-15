Van Gölü'nde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı: Ölü sayısı 34'e yükseldi

Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç mahallesinden 27 Haziran'da açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarda yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 34'e yükseldi.

Ceset, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.