Erdoğan: Hiçbir gücün demokrasimizin ayaklarına yeni prangalar vurmasına göz yumamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değil" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen törende konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- 15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir.

- 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış, Türk milletinin geleceğine damga vurmuştur.

- Örgütün sinsi yapısı sebebiyle tespitlerimizi somutlaştırmakta ve etkili tedbir almakta zorlanıyorduk.

- 15 Temmuz'un adeta perçinlediği birlik ve bütünlüğün tezahürünü çalışmalarımızda görmek mümkündür.

- Hiçbir gücün demokrasimizin ayaklarına yeni prangalar vurmasına göz yumamayız.

- Özellikle koronavirüs salgını sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan yeni dünya düzeninde hak ettiğimiz yeri almalıyız. Ülkemiz geçmişte önüne çıkan pek çok fırsatı maalesef değerlendirememiştir. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler ve anti demokratik müdahaleler, Türkiye'yi dışa bağımlı bir ekonomiye mahkum etmiştir.

- Yarışa benzer şartlarda başlayan pek çok devlet, kalkınma yolculuğunda ülkemize fark atmıştır.