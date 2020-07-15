Ozan Güven'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca, Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça tamamlanan soruşturmada Güven hakkında 'hakaret', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi değerlendirerek kabulüne karar verdi. Duruşma günü veren mahkeme, Güven ve Bulutsuz ile avukatlarına tebligat yapılarak duruşmaya çağrılmalarına hükmetti.

Mahkeme ayrıca Uzlaştırma Bürosu’na gönderilen oyuncu Güven'in şikayeti üzerine Bulutsuz hakkındaki 'basit yaralama' suçundan yürütülen soruşturma dosyasının da sonucunun beklenmesine karar verdi. Taraflar, 21 Ocak 2021’de hakim karşısına çıkacak.

İddianameden: Hürriyetten yoksun kıldı

İddianamede, Güven ile Bulutsuz'un duygusal anlamda arkadaş oldukları, 12 Haziran 2020 günü akşam saatlerinde yemek yedikleri, daha sonra arkadaşları Ramazan Ç.’nin evine gittikleri, burada Bulutsuz’un eski ilişkisinden konu açılınca tartışma çıktığı, Güven’in hakaret ettiği anlatıldı.

Olay günü olan 13 Haziran’da gece saatlerinde Güven’in evinde olan çiftin tekrar tartışmaya başladığı belirtilen iddianamede, Güven’in abajur ve elleriyle vurmak suretiyle Bulutsuz’u darp ettiği ifade edildi. Bulutsuz’un evden ayrılmak istemesi üzerine Güven’in hakaret ederek Bulutsuz’un haber vermesini engellemek amacıyla cep telefonunu aldığı ve ikametten çıkmasına izin vermeyerek hürriyetinden yoksun kıldığı da anlatıldı.

İddianamede, Bulutsuz ve Güven’in de savcılıktaki ifadelerine yer verildi. Olay sırasında Güven ve Bulutsuz’un yalnız olduklarını belirten savcılık, olay anına ilişkin bilgi ve görgüleri bulunmayan tanıkların beyanlarına itibar edilmediğini kaydetti.

Bulutsuz savcılığa 5 gün sonra şikayette bulundu

İddianamede, Güven’in evinde bulunan kamera kayıt cihazında bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, bilirkişi incelemesine göre, kameranın sürekli olarak çalıştığı, bu nedenle üzerine takılı hard diskin yorgun disk olarak değerlendirildiği anlatıldı. Harddisk’in doluluğa ulaştığında eski kayıtlardan silmeye başlayarak yeni kayıtları üzerine yazdığı belirtildi.

Bulutsuz’un olaydan 5 gün sonra savcılığa şikayette bulunduğu, olaydan hemen sonra müracaat etmemesi nedeniyle olay anına ilişkin herhangi bir görüntünün elde edilemediği vurgulandı. İddianamede, olayda kullanılan ve ele geçirilemeyen abajurun silah olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.