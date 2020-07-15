Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Rubato solisti Arkun: Farklı yansıtıldığı için üzgünüm, suçlamaları kabul etmiyorum

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, sevgilisi Burcu Yılmaz’ı darp ettiği iddiaları ile ilgili, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Kazaen oluşan bu durumun, her ne kadar bu topraklarda yaşanılan kadına şiddet olayları ile alakası olmadığını bilsem de bu şekilde yansıması beni çok üzdü. Burcu’dan ve bütün kadınlardan özür dilerim” dedi.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, evlilik hazırlığı yaptığı Burcu Yılmaz’ı darp ettiği iddialarının ardından sosyal medyadan ikinci kez açıklama yaptı.

‘Suçlamaları kabul etmiyorum, gerçeklerin ortaya çıkacağı günü bekliyorum'

Özer Arkun, yaşanan olayı ‘kazaen oluşan bir durum’ olarak nitelediği özür mesajında şu satırlara yer verdi:

“Evlilik hazırlığında olan iki sevgili arasında yaşanan bir tartışmanın kamuoyuna farklı yansıtılmasından dolayı çok üzgünüm. Suçlamaları kabul etmemekle beraber adli sürecin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla bekliyorum. Aramızda geçen tartışma sırasında kazaen oluşan bu durumun, her ne kadar bu topraklarda yaşanılan kadına şiddet olayları ile alakası olmadığını bilsem de bu şekilde yansıması beni çok üzdü. Böylesine hassas bir konunun içerisinde istemeyerek de olsa adımın geçmesinden dolayı çok üzgünüm. En başta rahmetli annem ve tüm annelerden, çocuklarımdan, yol arkadaşlarımdan, Burcu’dan, ailesinden ve bütün kadınlardan özür dilerim.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Özer Arkun (@ozerarkun)'in paylaştığı bir gönderi ( 14 Tem, 2020, 12:22ös PDT )

Ne olmuştu?

Arkun tarafından darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvuran Burcu Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade verdi.

Yılmaz, savcılığa verdiği ifadesinde, Özer Arkun ile 2020 Mart ayında evlilik kararı aldıklarını, Üsküdar'daki evinde 4 Mayıs 2020 tarihinde, evlilik meselesi nedeniyle tartışma üzerine şiddete maruz kaldığını kaydetti: "Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım."