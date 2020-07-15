Müşterisini yumruklayan taksicinin belgesi süresiz iptal edildi

İstanbul Ataşehir’de kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisine yumruk atan taksicinin yolcu taşıma belgesi süresiz olarak iptal edildi. Saldırıya uğrayan kişinin ise ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı.

Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü , Ataşehir Esatpaşa Mahallesi’nde ücret nedeniyle tartıştığı müşterisine yumruk atan taksici Metin D.'nin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'nin (TUDES) süresiz olarak iptal edilmesine karar verdi.

Ayrıca, darp edilen müşterinin ise 11 Mayıs 2017’de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

Ne olmuştu?

Geçen Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, taksinin sürücüsü Metin D., alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca almış, sokağa geldiklerinde ise müşteri ile taksici arasında bir süre sonra ücret nedeniyle sözlü tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Metin D., iddiaya göre kendisine küfür ve hakaret eden müşterisine yumruk atmıştı. Kavganın ardından taksici olay yerinden ayrılmış yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

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