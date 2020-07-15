TEM kenarında bulunan poşetlere konulmuş ceset parçaları 5 gündür kayıp kişiye ait çıktı

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu. Bir erkeğe ait olan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kimliği belirlendi

Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt'ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba'nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi.

Polis çalışma başlattı

Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro Amirliği ekipleri katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.