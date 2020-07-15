Habertürk yazarı Yılman: Yaşar Paşa'yı FETÖ konusunda uyardım, 'Saçmalıyorsun' dedi

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Orgeneral Yaşar Güler'i FETÖ konusunda uyardığını ancak Güler'in kendisine, "Sen ne dediğini bilmiyorsun, saçmalıyorsun" dediğini aktardı.

Habertürk yazarı Yılman 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde konuk olduğu 'Para-Gündem' programında açıklamalarda bulundu.

Darbe girişiminden çok önce yazılarıyla FETÖ, özellikle de TSK'daki yapılanma konusunda devleti uyardığını söyleyen Yılman, kendisine dava açıldığını belirtti.

Yılman ifade verdikten sonra o dönem Genelkurmay 2. Başkanı olan Yaşar Güler’in kendisiyle birlikte bir grup gazeteciyi makamında ağırladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Paşamla konuşuyoruz özellikle bana kızgın. 'Gazetecilik şevkine kapılıyorsun, ne yazdığını bilmiyorsun' dedi. Güler bana 'TSK’ya sızmaları mümkün mü, yazarken çizerken dikkat edeceksin' ifadesini kullandı. Ee sonuç? Sayın paşam dinliyordur herhalde. 'Paşam öyle değil, bunlar o kadar sinsiler ki inanın burnunuzun dibindeki adam onlardan biri olabilir anlamazsınız' dedim. Bunları derken de yaverini kastediyorum, yaveri de bize hizmet ediyor. Güler bana 'Sen ne dediğini bilmiyorsun, saçmalıyorsun' dedi."

'Erdoğan'ı kandırdılar demeyelim de yumuşattılar'

Medya Radar'ın aktardığına göre Yılman sözlerine şöyle devam etti:

"Eee ne oldu? O yaver FETÖ’cü çıktı. Sonrasında Orgeneral Güler’le görüşmedik. Bu uyarılar yapıldı, darbe önlenebilirdi."

Benzer bir durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da yaşandığını öne süren Yılman, "Cumhurbaşkanı ciddi bir irade sergiledi ama o aracılar var ya mektup getirenler götürenler. 'Hocaefendinin çok selamı var, bizim çocuklar öyle yapmaz' diyenler böyle böyle işi yumuşattılar. Sayın Cumhurbaşkanı’nı kandırdılar demeyelim de yumuşattılar. Gerçi yumuşatmak da kandırmaktır" ifadelerini kullandı.