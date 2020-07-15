Gökçek'ten 15 Temmuz paylaşımı: Oğluma 'Çok tehlikeli canlı yayına gitme' dedim, 'bugün şehit olma günü' yanıtını verdi

Gökçek, 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir video paylaştı.
Beyaz TV'nin sahibi oğlu Osman Gökçek'e 15 Temmuz akşamı 'Evladım canlı yayına gitme çok tehlikeli, telefonla katıl' dediğini söyleyen Gökçek, oğlundan 'Baba bugün şehit olma günü, ben gidiyorum' yanıtını aldığını yazdı.
2️⃣OĞLUM OSMAN GÖKÇEK: “BABA BEN BEYAZ TV’DE CANLI YAYINA GIDIYORUM” DIYOR.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 15, 2020
BEN:”EVLADIM CANLI YAYINA GITME, ÇOK TEHLİKELİ,TELEFONDA KATIL”DIYORUM.
OSMAN:”BABA BUGÜN ŞEHIT OLMA GÜNÜ,BEN GIDIYORUM”DIYOR⤵️
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