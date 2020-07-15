Gökçek'ten 15 Temmuz paylaşımı: Oğluma 'Çok tehlikeli canlı yayına gitme' dedim, 'bugün şehit olma günü' yanıtını verdi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz'a ilişkin yaptığı paylaşımda, Beyaz TV'nin sahibi olan oğluna 'Çok tehlikeli canlı yayına gitme' dediğini, oğlunun ise 'bugün şehit olma günü' yanıtını verdiğini söyledi.