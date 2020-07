Define avcıları evin salonundan 3 ayda 21 metre kuyu kazdırdı

Gaziosmanpaşa'da vefat eden annesinin geçmişte gördüğü rüyasının etkisinde kaldığını söyleyen kadın define bulmak için salonundan 3 ayda 21 metre kuyu kazdırdı. Evden gelen sesler üzerine harekete geçen polis ekipleri kadını ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon anı ve ekiplerin evde arama yapmaları kameraya an be an yansıdı.