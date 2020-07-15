Kayıt
20:24 15 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bolu Valiliği'nden maske cezası iptaline itiraz: 'Devletin maske dağıtma zorunluluğu yok'

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104240/16/1042401617_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_fca87d2e1204f8ef301944c35dd9210d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007151042463889-bolu-valiliginden-maske-cezasi-iptaline-itiraz-devletin-maske-dagitma-zorunlulugu-yok/

    Bolu Valiliği'nin maske cezasını iptal eden mahkeme kararına itiraz edeceği bildirildi.

    Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte maskesiz dolaştığı için ceza kesilen bir kadına verilen para cezasının, mahkeme tarafından iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, "Konuyla ilgili olarak biz gerekli hazırlıkları yaptık. İtiraz ediyoruz. Bozulacağına inanıyoruz" dedi.

    'Karar, tamamen hukuka aykırı'

    Vali Ümit, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, "O verilmiş olan karar tamamen hukuka aykırıdır. Çünkü dayandığı madde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 72'nci maddesine dayandırılıyor. Bu maddenin 7 tane bendi var. O karar 1'inci bende dayandırılmış. Bir de 7'nci bendi var. Yani bu yaştan sonra 7'nci bendi de mi öğreneceğiz demeye hakkımız yok. 1'inci bendi de 7'nci bendi hepsini göz önünde bulundurmak zorundayız. Ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu başta olmak üzere, Anayasamız başta olmak üzere muhtelif kanunlarda kamu düzeni, kamu sağlığı, kamu güvenliği diye birtakım kavramlar konulmuş. Bunun için yetkili mercilere karar alma yetkisi verilmiş. Bu çerçevede Valiliğimiz tarafından bu tür kararlar alınmıştır. Hatta bu kadar teferruata falan gerek yok. İl İdaresi Kanunu'nun bir tane maddesi 'Sağlık, ekonomik, sosyal, güvenlik ve benzeri yöntemlerde her türlü yöntemi alır Vali' diyor. Bu yetmez mi ? Bunların içerisinde maske kuralı koyma olamaz mı? Bahsetmiş olduğum 72'nci maddenin 1'inci bendinde bir kişinin hastalığa yakalanmasından bahsediyor. Peki sadece 1 kişi mi yakalandı Hayır. Kaç kişinin yakalanacağı konusunda bir garantimiz var mı Yok. O zaman 7'nci bendi devreye giriyor. Mahalden bahsediyor. Yani bulaşıcı hastalık çıkan bir mahalde gerekli tedbirler alınır diyor" dedi.

    'Bozulacağına inanıyoruz'

    Mahkeme kararına itiraz için hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Vali Ümit, "Konuyla ilgili olarak biz gerekli hazırlıkları yaptık. İtiraz ediyoruz. Bozulacağına inanıyoruz. Netice itibariyle mahkemelere saygımız sonsuz. Türkiye Cumhuriyeti yasama, yürütme ve yargı erklerinden oluşan devletin 3 temel erkiyle yürütülen bir devlet. Dolayısıyla yargının kararları hepimizi bağlar. Onlar da herkes gibi yanlış karar verebilir. Ben inanıyorum ki o karar tamamen yanlıştır. Neticede düzelecektir" diye konuştu.

    'Koskoca Amerika yapmıyor bunu'

    Mahkeme kararında yer alan 'Devletin günde 3 maske dağıtma zorunluluğu olduğu' ifadelerine de değinen Vali Ümit, devletin böyle bir zorunluluğu olmadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

    "Maske dağıtım konusunda ise doktor size bu ilaç lazım dediği zaman o ilaç size verilmek zorunda mı? Var mı böyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti belli bir yüzde alıyor ama yine de veriyor. Ama koskoca Amerika yapmıyor bunu. Böyle bir şey yok. Bir salgın hastalık tehlikesi varsa herkes maske taksın deniliyorsa maskeyi de vermek zorunda mı devlet? Böyle bir kural var mı? Yok. Bu noktaya da açıklık getirelim. Bu olay başladığı günden beri hem Kızılay, hem de Valilik olarak isteyen her vatandaşımıza istediği kadar maske verdik. Ama isteyenlere yine verebiliriz. Satın almak isteyenler de satın alabilirler. Netice olarak devletin şu şartlar altında maske dağıtma zorunluluğu yok. Bununla beraber biz Bolu Valiliği olarak biz herkesin ihtiyacını karşılamak üzere gerekli tedbirleri aldık. Bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde yapmaya devam edeceğiz. Ama bir gün maskemiz kalmadı diyebiliriz. Herkes kendi maskesini kendisi temin etmek durumunda. Bu da söz konusu karara bir gerekçe asla teşkil edemez."

    Ne olmuştu?

    Maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu kentte, 20 Mayıs günü İzzet Baysal Caddesi'nde görevli bekçi ekibi, maskesiz şekilde yanında köpeği ile yürüyen Elif Nihan İ.'yi durdurdu. Cezai işlem uygulanmak istenen Elif Nihan İ., bekçilerle tartıştı. Çağrılan polis ekibi tarafından Elif Nihan İ.'ye 392 TL idari para cezası uygulandı.

    Elif Nihan İ. olaydan 1 gün sonra maske takmadığı gerekçesiyle kendisine uygulanan 392 TL para cezasını, erken ödediği için yasal indirimle 294 TL olarak ödedi. Elif Nihan İ., daha sonra maske cezasının iptali için Bolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Elif Nihan İ.'yi haklı bularak para cezasının iptali yönünde karar verdi.

    Kararın gerekçesinde, "Hem sosyal devlet olma ilkesi hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi gereği, devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğu" ifadeleri yer aldı.

    Etiketler:
    Ahmet Ümit, Ceza, maske takma zorunluluğu, Maske, Bolu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Peki yerelde organik tarım mümkün mü? Diyarbakır’da bir araya gelen ekoloji aktivistleri, 3 dönümlük bir tarlada yaptıkları denemelerle bunun mümkün olabileceğini ve destek verilmesi durumunda bunun yaygınlaştırılabileceğini ortaya koydu. Yerel tohum ile doğal tarım mücadelesinin hikayesi 5 yıl önceye dayanıyor. 3 dönümlük tarlada başlayan hikayede, kimyasal ilaçlar, teknolojik araçlar yok, her şey insan emeğine ve dayanışmaya dayalı.
    3 dönümlük tarlada yerel tohum mücadelesi: Doğayla barışık, toprakla uyumlu
    Karikatür
    Google’a yasa dışı izleme ve gizlilik ihlali gerekçesiyle dava açıldı
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet