Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi: 15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- 15 Temmuz'u anlamak için ülkemizi ve milletimizi nereye sürüklemek istediklerini anlamak gerekir.
- Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü için yenilmez kahramana dönüşebileceğini ispatladı.
- Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek isteyen hainleri hüsrana uğrattık.
- 15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Milletimiz kendisi üzerinde hesap yapanların hevesini kursağında bıraktı.
- Ayasofya'da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra semaya yükselttiysek, terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.
- Türkiye, kardeşliğiyle, dostluğuyla güzeldir. Kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğiz.
- Ağaç bahanesinin arkasına sığınanlar da, çukurlarda bölücülük yapanlar da bu akıbetten kurtulamamışlardır.
- Şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki, daha bitmedi. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü var, bu devletin harekete geçirecek daha çok potansiyeli var.
Ayrıntılar geliyor...
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan #15Temmuz Ulusa Sesleniş konuşmasını gerçekleştiriyor https://t.co/k0ro6VLhve— AA Canlı (@AACanli) July 15, 2020
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