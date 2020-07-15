Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi: 15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- 15 Temmuz'u anlamak için ülkemizi ve milletimizi nereye sürüklemek istediklerini anlamak gerekir.

- Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü için yenilmez kahramana dönüşebileceğini ispatladı.

- Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek isteyen hainleri hüsrana uğrattık.

- 15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Milletimiz kendisi üzerinde hesap yapanların hevesini kursağında bıraktı.

- Ayasofya'da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra semaya yükselttiysek, terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.

- Türkiye, kardeşliğiyle, dostluğuyla güzeldir. Kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğiz.

- Ağaç bahanesinin arkasına sığınanlar da, çukurlarda bölücülük yapanlar da bu akıbetten kurtulamamışlardır.

- Şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki, daha bitmedi. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü var, bu devletin harekete geçirecek daha çok potansiyeli var.

Ayrıntılar geliyor...

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