Türkiye'de bir ilk: Kuleli ve İstanbul Boğazı'nda 200 İHA ile 15 Temmuz gösterisi

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Kuleli duvarlarında üç boyutlu ışık gösterisi ve İstanbul Boğazı’nda Türkiye’de ilk kez 200 İHA ile 15 Temmuz temalı ışık gösterisi gerçekleştirildi. Darbe girişimi sürecinde yaşananlar, "15 Temmuz" temasıyla Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarına yansıtıldı.

Türk milletinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 4 yıl önceki darbe girişimine karşı elde ettiği zafer, 200 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen "15 Temmuz temalı ışık gösterisi"yle İstanbul Boğazı'na ve Kuleli Askeri Lisesi'ne yansıdı.

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı elde edilen demokrasi zaferinin 4. yılına özel ışık gösterisi hazırladı. Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi üzerinde gerçekleştirilen gösteri, İstanbul semalarını ve boğazı aydınlattı.

Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile yapılan ışık gösterisinin ilk bölümünde, darbe girişimini haber alan halkın bir araya gelişi ve hep birlikte bir yıldız oluşturmaları sembolize edildi. İstiklal Marşı'nın "O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim milletimindir ancak" dizelerine gönderme yapılan gösteride, halkın yıldızı koruma altına aldığı görüldü.

Ardından gösteride milletin zaferi, Türkiye haritası, dalgalanan Türk bayrağı ve 15 Temmuz logosu gökyüzünde yerini aldı.

Vatandaşlar ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydederek, bu anları ölümsüzleştirdi.

Gösterimde, 15 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile "Milletin Zaferi", "Demokrasi Nöbeti Bitmeyecek", "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan" yazısı ve Türk bayrağı da yer aldı.

Etkinlik, bazı medya kuruluşları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

15 Temmuz temalı ışık gösterisi, İstanbul'un birçok ilçesinden görüldü.

#CANLI Kuleli Askeri Lisesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 200 dronla ışık gösterisi https://t.co/g9BQDiTGHZ — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 15, 2020

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