15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde Ayasofya ve 81 ildeki camilerden sela okundu

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde saat 00:13’te tüm camilerden selalar okundu.
#Canlı: #15Temmuz'un 4. yıl dönümünde #Ayasofya Camisi ve 81 ildeki camilerden #sela sesleri yükseliyor https://t.co/I3OPZrvWkn— AA Canlı (@AACanli) July 15, 2020
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Beştepe Millet Camii’nden sela okudu. Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.
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