15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde Ayasofya ve 81 ildeki camilerden sela okundu

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde saat 00:13’te tüm camilerden selalar okundu.

​Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Beştepe Millet Camii’nden sela okudu. Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.