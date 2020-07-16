Sağlık Bakanı Koca'dan 'temizlik' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım. Temizlik, Kovid-19'a karşı güçlü bir tedbirdir" uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sabunun yapısında bulunan, su ve yağda kolay çözünen kısımlar ve koronavirüsteki iki tabakalı lipitleri parçalar olduğunu belirterek, "Yağ zarı çözülen virüs etkisiz hale gelir. Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım. Temizlik, Kovid-19'a karşı güçlü bir tedbirdir" ifadesine yer verdi.

Sabunun yapısında bulunan, su ve yağda kolay çözünen kısımlar, Koronavirüsteki iki tabakalı lipitleri parçalar. Yağ zarı çözülen virüs etkisiz hale gelir. Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım. Temizlik, COVID-19’a karşı güçlü bir tedbirdir. pic.twitter.com/37V4Tm5Hlb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2020

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