Vodafone'dan kadına şiddete karşı hamle: Kırmızı Işık uygulamasına yeni özellikler eklendi

Bugüne kadar 331 binden fazla kadının yararlandığı 'Vodafone Kırmızı Işık' uygulamasına, telefonu sallayarak yardım isteme, polis ve jandarmayı da aynı yolla arama uygulaması eklendi.

Türkiye gazetesinden Canan Eraslan'ın haberine göre daha önce gerçekleştirdiği teknolojik uygulamalarla 331 bini aşkın kadını şiddete karşı koruma yolunda bilinçlendirip uygulamayı kullanmasını sağlayan Vodafone, bu amaçla geliştirdiği 'Kırmızı Işık' uygulamasına yeni özellikler ekledi.

Bu yeni özellikleri bir iletişim kampanyası ile tanıtan ve mesajını "Şiddete karşı #BenVarım de, acılar maskelenmesin" diyerek veren uygulama, Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve oyuncu Doğa Rutkay'ın katılımıyla düzenlenen online toplantı ile anlatıldı.

Hasan Süel, vakıf olarak amaç odaklı şirket olma hedefiyle çalışma yaptıklarını, 2025 yılına kadar 1 milyon insanın hayatına dokunmayı amaçladıklarını, son dönemde kadına şiddet vakalarında, salgın sebebiyle evde kalınan dönemde daha da artış gösterdiğini görerek harekete geçtiklerini söyledi.

Kampanya ile kadınların gördüğü şiddeti maskelemesinin önüne geçmek istediklerini, buna 'Kırmızı Işık' uygulamasıyla destekleme amacında olduklarını söyleyen Süel, kadınların desteklenmesine yönelik yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Çalışmayı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da destekliyor.

Yeni uygulamayla sesli ve dokunmatik çağrı özellikleri de eklendi. Ayrıca Türkiye'de yaşayan sığınmacılar için programa Arapça dil seçeneği de eklendi. Uygulama, şiddete maruz kalan kadınların bu durumda neler yapabileceklerini açıklayan metinlerle de destekleniyor.

Telefonuna 'Kırmızı Işık' uygulaması yükleyenler, şiddete maruz kaldıklarında veya herhangi tehlikeli bir durumda kolluk kuvvetlerine ya da yakınlarına acil mesajı gitmesini sağlıyor. Bunun için telefona 3 kişi tek tuşla kaydediliyor. Salla-uyar özelliği ile kayıtlı kişilere konum bilgisi ve 'Acil SMS' gönderiyor. Uygulamayla Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı numaraları tek tuşla aranabiliyor. 'Yol Arkadaşım' özelliğiyle de kullanıcıların bulundukları yerde kendilerini güvensiz hissettiklerinde, harita üzerinden anında konum bilgisi paylaşmasına imkan veriliyor.