Kayıt
08:30 16 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Patara'da kavga: Kepçe operatörü küfretti, kazı başkanı tokat attı

    © AA / Orhan Çiçek
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 50
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/10/1042465838_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_4eaf05ff47eb0c03fa4abf71f4d8ccfa.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007161042465868-patarada-kavga-kepce-operatoru-kufretti-kazi-baskani-tokat-atti/

    ‘2020 Patara Yılı’ kapsamında yapılan çalışmalarda kepçe operatörü ile kazı başkanı arasında bir tartışma yaşandı. Arkeolog olmadan kazının yapıldığını fark eden Prof. Dr. Havva İşkan Işık, kazıyı durdurmak istedi. Bunun üzerine kepçe operatörü küfür edince, Prof. Işık tokat attı.

    Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan ve milattan önce (M.Ö) 1. yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği’nin başkenti olarak bilinen Patara’da devam eden ‘2020 Patara Yılı’ çalışmaları esnasında tartışma yaşandı.

    Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre çalışmaları denetlemek üzere alana giden Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, jandarma kulübesi ile otopark ve karşılama alanı arasında kalan 30-35 metrelik alanda arkeolog bulunmadan kepçe ile kazı yapıldığını tespit etti.

    Bunun üzerine Prof. Dr. Işık, kepçe operatörünü uyararak çalışmanın hemen durdurulmasını istedi. Prof. Dr. Işık’ın üzerine yürüyen kepçe operatörü iddiaya göre küfür etti. Bunun üzerine Prof. Dr. Işık da kepçe operatörüne tokat attı. Olay jandarmaya intikal ettirilip tutanak düzenlendi. Arkeologsuz devam eden kazı hemen durdurulurken, kazı yapılan alanda herhangi bir arkeolojik eserin zarar görüp görmediğinin belirlenmesi için de tespit çalışması başlatıldı.

    Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman, yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi:

    • “Patara’da bakanlık temsilcisi bir arkeoloğumuz var. Yine firmanın istihdam ettiği 5 arkeolog arkadaşımız daha var. Elektrik kablosu çekilmek üzere kazı yapılan alanda arkeolog var ancak kısa süreliğine alandan ayrılıyor. Bu esnada Havva Hoca geliyor. Kepçenin başında arkeolog olmadığını görünce doğal olarak sinirleniyor. O sinirle operatöre tokat atıyor. Biz hemen 70 santim derinliğe inilen 30-35 metrelik alanda tespit yaptırdık. Yapılan çalışmada herhangi bir arkeolojik eserin olmadığı belirlendi. Şu an bölgedeki çalışma sorunsuz devam ediyor.”

    Tartışmayı doğrulayan yüklenici firma temsilcisi Fatih Karacan, “Operatör arkadaşımıza fiziki bir müdahale var ama şikayetçi olmadı” diye konuştu.

    Olaya şahit olan bir şantiye görevlisi ise “Kepçe operatörü hocaya küfür edip üzerine yürüdü ve kolunu çevirdi. Zaten jandarmayı da hoca çağırdı” ifadelerini kullandı.

    'Bu olay çalışmanın önüne geçmesin'

    Olayla ilgili bilgi vermek istemeyen Prof. Dr. Işık, “Şu an evdeyim. Sesim biraz kısıldı. Tatsız bir olay ama detay vermeye gerek yok. Patara’da çok güzel bir iş yapılıyor. Bu olayın oradaki hazırlıkların önüne geçmesini istemiyorum. Tek düşüncemiz çalışmaları zamanında sorunsuz biçimde tamamlamak” dedi.

    Etiketler:
    Kazı, Arkeoloji, Patara, Kepçe operatörü, kepçe, Havva İşkan Işık
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Leonov (solda) ve Stafford, uçuş sırasında düzenlenen ilk uzay basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
    Uzaydaki tokalaşma: Ortak SSCB-ABD uzay uçuşunun yıldönümü
    Karikatür
    Google’a yasa dışı izleme ve gizlilik ihlali gerekçesiyle dava açıldı
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet