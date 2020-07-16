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    Abdülkadir Selvi

    Selvi: İmada bulunmuyorum ama darbeciler de Akar'a 'Her şey güzel olacak' demişti

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    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’un seçim sloganı olan “Her şey çok güzel olacak” ifadesinin 15 Temmuz’da darbeci askerler tarafından kullanıldığını öne sürdü. Selvi'nin yazısında "İmada bulunmak gibi bir düşüncem yok" ifadesi dikkati çekti.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu FETÖ'yü aklıyor' başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul seçimlerine Berkay isimli gencin, 'Her şey çok güzel olacak' sözü damgasını vurmuştu" ifadesine yer verdi.

    Selvi şöyle devam etti:

    "Herhangi bir imada bulunmak gibi bir düşüncem yok. Ama 15 Temmuz gecesi Mehmet Dişli’nin 'Başıma geç, Kenan Evren ol' teklifine sert tepki gösteren Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar darbeciler tarafından derdest edilmişti. Hulusi Akar orada da darbecilere yaptıklarının yanlış olduğunu ve başarısız olacaklarını söylüyor. Bunun üzerine Ömer Faruk Harmancı darbe bildirisini uzatıp 'Bunu okuyun, imzalayın. Her şey güzel olacak' diyor. Akar imza atmıyor ve 'Kendinizi ne zannediyorsunuz, siz kimsiniz, başınız kim, kıçınız kim. Yeterince batağa saplandınız, hiç olmazsa bir erkeklik gösterip burada kesin' diye  tepki gösteriyor. Tabi işin sonunda  her şey güzel oluyor ama darbeciler açısından değil."

    Slogan nasıl ortaya çıkmıştı?

    “Her şey çok güzel olacak” sloganı, Berkay Gezgin isimli bir gencin İmamoğlu’nun otobüsünün yanına gelip söylemesinin ardından çıkmıştı.

    Gezgin, sloganla ilgili daha sonra şunları söylemişti:

    "O gün Bakırköy’de miting vardı. İnternette zaten duyurulmuştu. Ben de gitmek istedim ama o gün dişlerimdeki tellerden dolayı diş doktorunda randevum vardı gidemedim. Randevumun ardından alana gittim. Ekrem abi konuşuyordu. Herkes onu görmek için en öne gitmeye çalışıyordu. Ben de bir yerde bekleyip göremeyince otobüsün peşinden koştum. Birkaç adım koştuktan sonra da spontane bir şekilde ‘Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi’ diye bağırdım. Aslında bağırmam anlık oldu. İçimden gelerek sevgimi gösterdim."

    Etiketler:
    Ömer Faruk Harmancık, Mehmet Dişli, Hulusi Akar, 15 Temmuz, FETÖ, Berkay Gezgin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Ekrem İmamoğlu, Abdulkadir Selvi
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