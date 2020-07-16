Koronavirüsü yenen Maçoğlu mesaiye başladı

Koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan iyi haber geldi. 14 günlük karantinanın ardından yapılan testi negatif çıkan Maçoğlu, görevinin başına döndü.

Maçoğlu, "Testlerim pozitif çıktıktan sonra 5-6 gün evde kaldım. Çocuğum ve eşimde de çıktıktan sonra evde tutulduk. 14 günün ardından iki ayrı test yaptılar. Benim de onların da testi negatif çıktı" dedi.

Halk TV'den Fırat Yeşilçınar'a konuşan Maçoğlu, koronavirüs sürecinde hayatı sorguladığını dile getirerek, "Birlikte çalıştığımız, hizmet ettiğimiz insanları uzun süre görmemek insanı üzüyor. Ben çok hareketli biriyim. Gitmediğim her yeri özlemeye başladım. Doğayı özledim. Pülümür Vadisi’ni özledim" diye konuştu.

Maçoğlu koronavirüs sürecinde çok fazla kişi ile temas etmediğini söyleyerek bundan sonra daha dikkatli olacağını belirtti.