'Tuvalet' kavgasındaki cinayete 25 yıl hapis

Geçen yıl 1 Ağustos'ta Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili'nde alkol alan Ayyıldız, açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde bulunan gençler, tepki gösterdi. Ayyıldız ile gençler arasında çıkan tartışma, kavga dönüştü.
Çağatay Burak Atay da kavgayı ayırmak istedi. Ancak Ayyıldız, Atay'ı bıçakladı. Atay yaşamını yitirirken, Ayyıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Ayyıldız, bugün görülen karar duruşmasında, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı, indirimler ile 25 yıla düşürdü.
Ayyıldız, yasak silah bulundurmak suçundan da 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.
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