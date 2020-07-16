'Tuvalet' kavgasındaki cinayete 25 yıl hapis

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sahilde tuvaletini yaptığı için kendisini uyaran gençlerle yaptığı kavgayı ayırmak isteyen Çağatay Burak Atay'ı (21) bıçaklayarak öldüren Müslüm Ayyıldız (25), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.