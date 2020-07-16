Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 8 yıl 12 ay hapis cezası

5. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık İbrahim C. (49) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulunurken, mağdur Marina D.'nin (48) avukatı ise suçun sabit olduğunu yineleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, sanığı 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 12 ay hapse mahkum etti.

'Hapishaneden mektupla taciz etmiş'

Öte yandan aynı sanık ve şikayetçinin 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen cinsel taciz davasındaki karar duruşmasında ise müşteki avukatı sanığın tutuklu bulunduğu süre zarfında müvekkili Marina D.'ye 4 farklı mektup göndererek taciz ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması istedi.

Hakim, suçun işlendiğine kanaat getirerek, sanığı 5 ay 18 gün hapisle cezalandırdı.

Ne olmuştu?

Eskişehir'de 2017'de tartıştığı sevgilisi Marina D'nin yüzüne kimyasal madde atan İbrahim C, mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bilgisayar öğretmenliği ve çocuk bakıcılığı yaparak geçimini sağlayan Marina L. ise Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.