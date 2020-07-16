Bolu Valisi Ümit: 2 ay önce koronavirüs testlerinin yüzde 2'si pozitif çıkarken bugün bu oran yüzde 10'lara tırmandı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentin koronavirüs konusunda Türkiye ortalamasına göre iyi olduğunu belirterek, "Bundan 2 ay önce yapılan testlerin yüzde 2'si pozitif çıkarken bugün bu oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, il genelinde koronavirüsle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar kentte bir sorun olmadığını belirten Ümit, Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yol haritası çerçevesinde gerekli uygulamaları yaptıklarını söyledi.

Herkese koronavirüs testi yapılması şeklinde bir kural olmadığını ifade eden Ümit, "Şu ana kadar herhangi bir sorunumuz yok. Pozitif vakamız var mı? Evet var. Pozitif vakaları, üzerinde hastalık belirtisi olanların üzerinde yapıyoruz. Bakanlığın belirlemiş olduğu tespit ve tedavi yol haritasında herkesin teste tabi tutulması diye bir kural yok. Sadece üzerinde hastalık belirtisi olanların teste tabi tutulması gerekiyor" dedi.

'Bağışıklık olmaya başladı'

Vatandaşların tedbirlere uyma konusunda başarılı olduklarını söyleyen Ümit, testlerdeki pozitif yüzdelerinin geçmişe göre yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız tedbirlere uyma noktasında oldukça iyi. Ama bunu sürdürmemiz lazım. Şu anda Türkiye ortalamasına göre iyiyiz. Önceki süreçte, bundan 2 ay önce falan yapılan testlerin yüzde 2’si pozitif çıkarken bugün bu oran yüzde 10’lara tırmanmış durumda. Bu şunu gösteriyor; aynı zamanda bir bağışıklık da olmaya başladı. Bu güzel bir şey ama bağışıklık oldu ya da olacak diye tedbirlerden vazgeçmeyiz. Her zaman söyleyeceğimiz en önemli cümle hep aynıdır. Maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarına kesin olarak riayet etmemiz gerekiyor."