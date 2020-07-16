Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdıkları iddia edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı

Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan M.A'yı kaçırdığı iddia edilen şüpheli Murat Ü. (26) ile bu kişiye yardım ve yataklık ettiği belirlenen E.D. ile kardeşi M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Murat Ü. tutuklandı. Yardım ve yataklık ettiği belirlenen E.D. ile kardeşi M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan M.A'dan (13), 3 gün önce haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Kayıp çocuğun bulunması için kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, M.A'yı kaçırdığı iddia edilen şüpheli Murat Ü'yü (26) Karagözler Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda yakalamıştı.

Şüpheli Murat Ü. ile bu kişiye yardım ve yataklık ettiği belirlenen E.D. ile kardeşi M.D. polis ekiplerince gözaltına alınırken, M.A. sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilmişti.