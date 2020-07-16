Çorlu tren faciası davasında 2 yıl sonra keşif incelemesi: Aileler alana alınmadı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 4 sanığın yargılandığı davanın 25 haziran'da görülen beşinci duruşmasında katliamın yaşandığı yerde keşif yapılmasına karar verilmesinin ardından bugün bilirkişi heyeti, olay yerindeydi.

Mahkeme heyeti ve 7 kişiden oluşan uzman ekip, kaza yerine Çorlu Tren İstasyonu'ndan TCDD'ye ait kullandığı katener ile geldi. Keşif incelemesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin keşif alanına alınmaması üzerine aileler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Aileler, "Hak, hukuk, adalet", "Kaza değil cinayet" sloganlarıyla görevlilere tepki gösterdi.

Bu görüntülerin oluşmasından; adil olarak yürütülmeyen yargı sorumludur.

İki yıl sonra yapılan keşifte, ailelerin tek görmek istediği şeffaflıktır.

Ailelerin acılarına saygı duyulsa bunların hiç biri yaşanmayacaktır.#CorluTrenKatliamı https://t.co/lp0nLLkQBB — Mısra ÖZ (@misra_oz) July 16, 2020

​Ne olmuştu?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.