İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 16, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 16.07.2020, 21:09:26 TSİ
Enlem : 38.3811 N
Boylam : 26.6900 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/MwGYr9G7NU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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