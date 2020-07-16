Şamil Tayyar'dan Perinçek iddiası: Ortaklık istedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 Temmuz gecesi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emniyet müdürlerinin bir toplantı yaptığını ve bu toplantıdan çıkan kararın, “TSK darbe yapmıştır, polis askere karşı koymaz” olduğunu ve bunun da teşkilat içinde tüm personele gönderildiğini iddia etmişti. Olay yaratan iddia sonrası AK Partili Şamil Tayyar'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

''Ayasofya kararından sonra Perinçek aslına rücu etti. 15 Temmuz’da darbeye direnen aziz millete, hükümete, kamu görevlilerine yakışıksız ifadelerde bulundu. Yetmedi, ortaklık istedi. Önceki uyarlarım nedeniyle partide beni sorguya çekenler, umarım huzur içindedir! Perinçek, Türkiye’nin iyi yönetilemediğini ve iflasın eşiğinde olduğunu söylemiş! Buna parti içinde Cumhur ittifakı bileşeni gözüyle bakanlar, şimdi nereye bakıyor acaba?''

Ayasofya kararından sonra Perinçek aslına rücu etti.



15 Temmuz’da darbeye direnen aziz millete, hükümete, kamu görevlilerine yakışıksız ifadelerde bulundu.



Yetmedi, ortaklık istedi.



Önceki uyarlarım nedeniyle partide beni sorguya çekenler, umarım huzur içindedir! — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) July 16, 2020

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