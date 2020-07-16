AK Partili Kocabıyık'ın 15 Temmuz gecesi CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiği görüntüler ortaya çıktı

25 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT stüdyosunda canlı yayında, "İktidarıyla, muhalefetiyle, Cumhuriyet Halk Partisi’yle, Kemal Kılıçdaroğlu’yla, Özgür Özel’le, MHP’lisiyle herkes demokrasiye sahip çıkmıştır. Sağ olsunlar” dediği konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Dönemin AK Partili Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT'de canlı yayında, spiker Tijen Karakaş'ın ve vatandaşların da yanında bulunduğu sırada yaptığı konuşma şöyle:

“Bundan sonra çocuklarımızın kaderini çiğneyecek bir ayaklanma olmayacak. Ben burada bir şeyin altını çizerek ifade etmek istiyorum. İktidarıyla, muhalefetiyle, Cumhuriyet Halk Partisi’yle, Kemal Kılıçdaroğlu’yla, Özgür Özel’iyle, MHP’lisiyle herkes demokrasiye sahip çıkmıştır. Sağ olsunlar.”

AKP'li Hüseyin Kocabıyık'ın 15 Temmuz gecesi TRT'de, CHP ve Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiği görüntüler ortaya çıktıhttps://t.co/eHWjD5BTz1 pic.twitter.com/GkP23l0aUn — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) July 16, 2020

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