Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış: Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, kazanmamız gerek

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış, "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor" dedi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğiyle Afyon'da 15 Temmuz'u Anlamak Paneli düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve çok sayıda davetli katıldı. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filmlerin gösterilmesiyle başlayan etkinliğin açış konuşmaları Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş tarafından yapıldı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış ise konuşmada Türk tarihine bakıldığında çok sayıda darbe ile karşılaşıldığını hatırlattı. 15 Temmuz'a kadar darbe girişimlerinin her zaman başarılı olduğuna dikkat çeken Yaramış, Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir sınav verdiğini ve bu sınavı başarı ile geçtiğini ifade etti. “Genci, yaşlısı milletin fedakarlığı sayesinde darbe girişimi atlatılmış oldu” diyen Yaramış, bu fedakarlığın unutturulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yaramış konuşmasının bir bölümünde, “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Tarihte biliyorsunuz, birçok darbe girişimi oldu, darbeler oldu” hatırlatması yapan Yaramış, “Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için, zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Neticede bu bir sosyal yaradır aynı zamanda” diye konuştu.

Metiner tepki gösterdi

Konuşmayı sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşan Metiner, "Bu adam Türk Tarih Kurumu Başkanı. Afyon Üniversitesinde yaptığı konuşmaya bakın. Darbe teşebbüsüne karışmış ama pişman olmuş FETÖ’cüleri affedip kucaklamamızı salık veriyor. FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz?” diye sordu.

Bu adam Türk Tarih Kurumu Başkanı.



Afyon Üniversitesinde yaptığı konuşmaya bakın.



Darbe teşebbüsüne karışmış ama pişman olmuş FETÖcüleri affedip kucaklamamızı salık veriyor.



FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz?



O koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam. pic.twitter.com/ppY7dRt4I0 — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) July 16, 2020

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