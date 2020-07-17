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    İBB, Fazilet Durağı olayında otobüsü kullanan şoförün sertifikasını iptal etti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İstanbul Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kâğıthane Fazilet Durağı'nda otobüsüne 47 yolcunun bindiği iddia edilen şoförünün sertifikasının iptal edildiğini ve telefon mesajı ile işine son verildiğini öne sürdü.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Mart tarihinde Kâğıthane'de bulunan Fazilet Durağı'nda bir otobüse sabah saatlerinde bir anda 47 yolcu bindiğini açıklamış ve olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. İBB'nin yaptığı suç duyurusuna ise savcılık takipsizlik kararı vermişti. 

    Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Temmuz oturumunun 3'üncü birleşiminde "İETT Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyet Raporu" hakkında ki teklifin görüşüldüğü sırada yaptığı açıklamasında, otobüsü kullanan şoförün İBB tarafından sertifikasının iptal edildiğini açıkladı.

    Öztekin yaptığı açıklamada, "Gündemde çok durdu. Organize kötülük konusu. Hala özür dilemediniz. Hala Kağıthanelilere ve İstanbullularda bu konuda cevap veremediniz. Bakın bu otobüs durağı 62 Kağıthane-Kabataş otobüs hattıdır. Şimdi, organize kötülük diye başladığınız, ama bir hafta öncesinde Çekmeköy Belediyesi'nde bir temizlik görevlisi diye anons edilen organize kötülüğün başlangıcı dediniz, bir baktınız İBB personeli çıktı. Bir hafta sonra dediniz ki bunu bir de Kağıthane'de deneyelim. Bir anda 47 kişinin otobüse bindiğini iddia edildi. Ben şuna çok üzüldüm. Tüm gazeteci arkadaşlarımızdan veya burada grubu olan partilerimizden hepsi alet olmuş. Baktım inceledim. Bir araştırma yapılabilirdi. Herhangi bir haber geldiği zaman araştırmakla mükellefiz. Böyle kopyala yapıştır ile iş yapılmaz. Hepimizin sorumluluk aldığı durumlar var" dedi.

    'Hep beraber Organize kötülüğe karşı çıkmamız lazım'

    Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Burada baktığımız zaman ilk paylaşımda '62 nolu Kabataş-Kağıthane hattımıza 15 Mart'ta 41 yolcu, 22 Mart'ta 1 yolcu, 29 Mart'ta 71 yolcu sabah 6'da Fazilet Durağı'ndan şoförün uyarısına rağmen 47 yolcu binmiştir' denmiştir. Aynı anda. Sonrasında İBB Başkanı, 'Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasiler çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkarım' Evet hep birlikte karşı çıkalım. Hep beraber Organize kötülüğe karşı çıkmamız lazım" dedi. 

    'Eğer siyaset bu ise lanet olsun böyle siyasete'

    "Eğer siyaset bu ise lanet olsun böyle siyasete" diyen Mevlüt Öztekin sözlerine şöyle devam etti: 

    "Televizyonlarda bir gün sonra gündem olunca tabi o şoförler ile görüşmeler yapıldı. Ve onun öncesinde de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle bir demeçte bulundu, 'Maç yok ki deplasmana giderlerdi. Sabah erkenden toplanmışlardı ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu. Bilinçli, nerede duracak falan böyle kafayla. Sabah namazını gidilmiyor çünkü cemaat ile namaz kılmak yasaklandı. Desek toplandılar namaza gidiyorlar o da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güçte yok. Çalışma ortamı da yok. Toplanmışlar. Derler ya 'kanım dondu'. Eğer siyaset bu ise lanet olsun böyle siyasete' Belediye başkanının kendi demeçleri. Gerçekten lanet olsun böyle siyasete. İnsanlar o sabah ekmek paraları için işe giderken, o insanlara trol demek ve o insanlara trol derken de hiç yüzü kızarmamak utanç verici bir olay gerçekten. Ben hala Kağıthane Belediye Başkanı olarak özür bekliyorum."

    Otobüsü kullanan şoförün mesajle işine son verildiğini belirten Mevlüt Öztekin, "Kaldı ki demeç olarak aldığınız otobüs şoförü, sonrasında açıklama yapıyor. Demek ki vicdanlı bir arkadaşmış. Diyor ki 'Ben bu durakta 47 yolcu almadım' dedim diyor. Ama bir videoya bakıyorsunuz, İBB TV doğruları söylemesi gerekirken, kamu adına çalışan bir TV bir bakıyorsunuz yanlı bir tavır sergilediğini görüyorsunuz. Baktığımız zaman bu şoför arkadaşımız bu demecinden sonra ne oluyor? Az önce dedik ya, işten atılanlar vardı. İşe alınmış aidiyet duygusundan bahsediyor. Bu arkadaş İBB'nin onurunu kurtardığı ve yalanını ortaya çıkardığı halde, doğru söyleyen bir personeli siz yanınızda çalıştırmak istersiniz değil mi? Bu arkadaşımıza geçtiğimiz günlerde bir mesaj gidiyor. Mesajla işten kovulmak çok kötü bir şeydir. Hiç birinizin burada başına gelmemiştir. İBB bu dönemde yaptığı en kötü icraatlerden bir tanesidir. Eğer birisinin işine son verecekseniz çağırırsınız konuşursunuz. Ama mesajla kimseyi işten atmazsınız. Ama arkadaşa şöyle bir yazı gidiyor geçtiğimiz hafta, 'Sertifikanız Tahkikat Kurur'u kararı ile 08.07.2020 tarihinden itibaren iptal edilmiştir. Bu mesaj tarafınıza ulaştıktan itibaren 5 gün içerisinde sertifikanızı İstanbul Otobüs A.Ş'ye iade etmeniz gerekmektedir' diyor" şeklinde konuştu. 

    İETT Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu mecliste kabul edildi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Temmuz oturumunun 3'üncü birleşiminde görüşülen İETT'nin 2019 yılı Faaliyet Raporu teklifi 114 geçerli oy ile kabul edildi. Faaliyet Raporu'na Ak Parti ve MHP 169 çekimser oy kullandı. Oylama sonrasında konuşan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, "Faaliyet Raporlarımızın özetlediği tüm faaliyetlerimizi vatandaşımız için hayırlı olmasını diliyorum. Faaliyet raporumuzun onaylanması sürecinde tercihlerinden bağımsız olarak bizden desteklerini esirgemeyen tüm parti grup başkanlıklarımıza meclisimizin değerli üyelerine ve faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. 

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