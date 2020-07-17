Selçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar, #Biz81iz Projesi için #15Temmuz gecesi yaşadıklarını ve hissettiklerini Türkiye’nin yarınlarına taşıdı.



Sen de 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlat, inancın ve mücadelenin zaferini yarınlara ulaştır.



Videonun tamamı için👇https://t.co/roIOOy4yvD pic.twitter.com/D85lz3Ju0m