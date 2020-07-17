Selçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı

Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz gecesi ilk olarak, askerlerin köprüyü kapattıklarını ve polislerin silahlarını aldıklarını öğrendiğini, 'herhalde bir darbe girişimi var' tepkisini verdiğini söyledi.
Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) paylaştığı ifadeler şu şekilde:
Sümeyye ve Selçuk Bayraktar, #Biz81iz Projesi için #15Temmuz gecesi yaşadıklarını ve hissettiklerini Türkiye’nin yarınlarına taşıdı.— KADEM (@kademorgtr) July 16, 2020
Sen de 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlat, inancın ve mücadelenin zaferini yarınlara ulaştır.
Videonun tamamı için👇https://t.co/roIOOy4yvD pic.twitter.com/D85lz3Ju0m
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